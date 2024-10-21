В США в последний момент остановлена казнь за невозможное преступление

В штате Техас в последний момент отменили смертную казнь для осужденного Роберта Роберсона, которого обвинили в убийстве собственной дочери. Как сообщает The Washington Post, проведенные экспертизы установили, что он невиновен.

Роберсона обвинили в смерти двухлетней дочки, которая ночью упала с кровати. Мужчина заявлял, что уложил ребенка обратно и пошел спать, а утром нашел малышку без сознания с посиневшими губами. В ходе вскрытия врачи обнаружили травму головы: по их мнению, она была связана со внешним воздействием, а виновником назвали отца.

Защита настаивала на другой версии гибели ребенка. По их словам, в последние дни жизни девочка болела пневмонией и ей давали лекарства, которые могут вызывать трудности с дыханием. Однако суд занял сторону обвинения и приговорил мужчину к смертной казни.

Приговор планировалось привести в исполнение 17 октября. Адвокаты мужчины добивались отмены решения и дошли до Верховного суда США, однако и там их апелляцию отклонили. Однако экспертизы доказали правоту защиты.

На минувшей неделе в поддержку мужчины выступил конгресс штата. Орган не может отменять судебные решения, но члены юридического комитета проголосовали за то, чтобы обязать мужчину прийти на слушания через неделю. Инициативу поддержали как республиканцы, так и демократы.

За полтора часа до исполнения приговора конгресс выпустил запретительный приказ. Прокуратура обжаловала его в апелляционном суде Техаса, однако за несколько минут до казни конгрессмены подали апелляцию в Верховный суд штата, по итогам рассмотрения которой было принято решение отложить ее.