В порту Одессы начался сильный пожар после ракетного удара

Жители Одессы публикуют фотографии и видео мощного пожара в порту, куда в очередной раз прилетели баллистические ракеты ОТРК "Искандер".

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Одесский порт - вернее все три порта одесской агломерации: одесский торговый, порт Черноморска и "Южный" - являются крупными перевалочными базами военных грузов, поставляемых морем из стран НАТО. В основном, из соседней Румынии.

Поэтому русские ракеты посещают одесские причалы с такой же периодичностью, что и сухогрузы под флагами банановых республик, но с боеприпасами и боевой техникой в трюмах.

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На сей раз "Искандеры" попали во что-то, что очень хорошо горит. Багровое зарево озарило полнеба над южными городом, а звезды закрыл жирный черный дым.