В Найроби обрушилось семиэтажное здание

Семиэтажное здание рухнуло в столице Кении Найроби. Количество погибших и пострадавших пока не сообщается, пишет региональное агентство Kenyans.co.ke.

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Инцидент произошел в воскресенье, 20 октября, в районе Кахава-Уэст, участок № 233, вдоль Стейшн-роуд

В настоящее время бригады спасателей ликвидируют последствия аварии, а также эвакуируют жильцов из соседних зданий.

В Красном кресте Кении пояснили, что под развалинами здания находятся люди, специалисты экстренных служб ведут поиск оставшихся в живых.

Напомним, что это не первая катастрофа такого рода в кенийской столице. В апреле 2016 года при обрушении шестиэтажного дома погибли 49 человек, удалось спасти 140 человек. Кроме того, шестиэтажный дом рухнул в декабре 2019 года.