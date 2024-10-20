Студентка получила пулю в ногу из-за ссоры с бывшим парнем подруги

Молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в бедро 16-летней девушке в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел 18 октября в 21:00 в поселке совхоза Останкино. По предварительным данным, студентка колледжа и 18-летний юноша, который оказался бывшим парнем ее подруги, поссорились.

Полицейскими предварительно установлено, что между несовершеннолетней 2008 г.р. и молодым человеком 2006 г.р. произошла ссора, в ходе которой последний произвел в ее сторону выстрел из предмета, схожего с оружием, при этом высказывая угрозы, — отметили в ведомстве.

Как стало известно «МК», студентка обратила внимание на бывшего парня подруги, поскольку тот обнимал неизвестную ей девушку. По данным издания, пострадавшая сфотографировала «сладкую парочку», чтобы показать приятельнице, это заметили друзья парня, в итоге тот достал пневматический пистолет и стал запугивать убегающую девушку, приказывая удалить все фотографии. «МК» пишет, что молодой человек выстрелил в левое бедро жертвы, металлическая пуля травмировала кожу и отскочила в сторону.

Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Она опрошена в присутствии законного представителя. Сотрудниками полиции юноша был установлен и доставлен в территориальный отдел. Изъят пневматический пистолет, — добавили в ГУ МВД России по региону.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Пострадавшая находится дома, ее здоровью ничего не угрожает.

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