Экс-глава «ФК Открытие» подозревается в хищении около 3 млрд рублей

Экс-главу банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева подозревают в хищении порядка 3 млрд рублей — на такую сумму он мог прокредитовать подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Такие данные оказались в распоряжении «Коммерсанта».

Сам Ромаев ещё в 2020 году уехал за границу, теперь же российская полиция будет организовывать его международный розыск через Интерпол, пишет газета.

Журналисты издания выяснили, что Benirlia Holdings Limited, в которой бесследно исчезли деньги, с 10 июня 2022 года находится в стадии ликвидации.

Сейчас Дмитрий Ромаев, имеющий ещё и кипрское гражданство, по данным источника «Ъ», проживает в Монако.

17 октября ТАСС писал, что следствие попросило о заочном аресте Дмитрия Ромаева.