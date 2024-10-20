Пытавшуюся разнять драку москвичку пырнули ножом и переехали самокатом

Жительница Москвы получила удар ножом в плечо при попытке разнять уличную драку случайных прохожих, сообщает MK.RU. По данным издания, злоумышленник дважды возвращался на место происшествия, чтобы навредить женщине. Кроме того, он успел нанести ножевое ранение своему оппоненту. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября у круглосуточного магазина на Ташкентской улице. 40-летняя женщина и ее сестра возвращались домой с прогулки, но по дороге случайно увидели уличную драку. Женщины разняли оппонентов, после чего агрессор скрылся с места происшествия, успев нанести ножевое ранение своей жертве.

Вместе с пострадавшим сестры зашли в магазин, чтобы купить воды и дождаться приезда полиции и скорой помощи, но вскоре мужчина с ножом вернулся. Он ворвался в магазин и начал угрожать женщинам, из-за чего те решили покинуть магазин. Агрессор вышел за ними следом, ударил одну из них ножом в плечо и вновь скрылся с места происшествия. Благодаря плотной куртке пострадавшей удалось избежать серьезного ранения.

Решив, что на этот раз мужчина ушел с концами, женщины продолжили ждать скорую вместе с пострадавшим. Но спустя несколько минут он вернулся на электросамокате и намеренно на нее наехал. Женщина получила травму ноги, врачи в травмпункте наложили ей швы.