СК возбудил дело после избиения школьника в Нелидово из-за отказа от лезгинки

После избиения 15-летнего подростка в городе Нелидово Тверской области было возбуждено дело о хулиганстве , сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

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Согласно публикации, сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на видеозапись с избиением в соцсетях. Следствие предполагает, что 12 октября у дома на улице Пушкина у пострадавшего произошел конфликт с неизвестным молодым человеком.

«Последний в присутствии иных лиц нанес несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, чем причинил последнему физическую боль», — говорится в посте.

На кадрах, которые публиковали местные паблики, видно, что во время избиения за происходящим наблюдают другие подростки, некоторые из них в балаклавах. Отмечалось, что агрессор после избиения начал заставлять пострадавшего встать на колени и просить прощения. Также несовершеннолетнего принуждали танцевать лезгинку и валяться в луже.