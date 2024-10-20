В Москве из пропахшей аммиаком квартиры спасли 20 кошек

Суд запретил москвичу держать в своей квартире 20 кошек, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, жители дома на Алтуфьевском шоссе и волонтеры неоднократно жаловались Бутырскому межрайонному прокурору на ужасные условия в одной из квартир, где держали несколько десятков животных.

Кошки находились в антисанитарных условиях в маленькой прихожей, куда не проникал солнечный свет, а двери в остальные комнаты были закрыты. Кроме того, у хвостатых не было должного медицинского ухода, их плохо кормили. По мнению неравнодушных соседей, животные не должны жить в таких условиях.

Собственник жилого помещения нарушает требования жилищного законодательства и эпидемиологические правила. Жители пытались поговорить с соседом, но на контакт он не шел, на звонки и СМС не отвечал, просьбы навести порядок игнорирует, — подчеркнули в ведомстве.

В ходе прокурорской проверки установлено, что концентрация аммиака превышала норму в девять раз. Кроме того, было выявлено, что кошки не вакцинированы. Прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника привести ее в надлежащее санитарное состояние. Суд полностью согласился с требованиями прокурора, удовлетворив иск. Кошки, включая котят, спасены, и сейчас добровольцы помогают им обрести новых хозяев.

Ранее стало известно, что в Москве живодер в упор расстрелял кошек из травматического оружия. Местная жительница нашла животных под балконами дома и отвезла в ветеринарную клинику. Первая кошка умерла, а вторая жертва живодера получила тяжелые травмы.