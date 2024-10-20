В Петербурге сын жестоко избил 93-летнюю мать-блокадницу

На юге Петербурга полиция устанавливает обстоятельства жесткого избиения пожилой женщины, на пенсионерку напал ее сын. Об этом сообщает портал Konkretno.ru.

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Инцидент произошел в Купчино в многоэтажке по Дунайскому проспекту, из квартиры была госпитализирована 93-летняя женщина со следами побоев. Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы лица и головы.

В избиении пенсионерки подозревают ее сына, который скрылся с места происшествия.

По данным издания, пострадавшая женщина занесена в 10-й том книги «Они пережили блокаду» проекта «Возвращенные имена».

До этого сообщалось, что житель Омска напал с молотком на пожилую мать, потому что в нее «вселился бес». Мужчина более сорока раз ударил пожилую женщину молотком по голове. Пострадавшая выжила, она госпитализирована, в отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело.