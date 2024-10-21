Басманный суд Москвы продлил арест журналистке Кеворковой*

Басманный суд Москвы продлил до 6 декабря арест 66-летней журналистке и писательнице Надежде Кеворковой*. По версии следствия, она обвиняется в оправдании терроризма. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает корреспондент из зала суда.

— Басманный суд Москвы продлил до 6 декабря арест журналистке Надежде Кеворковой* (включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемой в оправдании терроризма, — передает корреспондент ТАСС.

13 мая 2024 года Росфинмониторинг внес Кеворкову* в список террористов, обвиняемую в оправдании террористических актов. 7 мая 2024 года журналистку арестовали и отправили в СИЗО по обвинению в «оправдании терроризма». По версии следствия, она разместила в Telegram-канале публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан»*.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов.