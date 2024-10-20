В Липецкой области потушили возгорания после падения БПЛА

Возгорания, возникшие в результате падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Липецкой области, потушены. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Возгорания, возникшие на земле после падения БПЛА, были оперативно потушены. На местах обнаружения фрагментов продолжают работать спецслужбы, их задача - обезвреживание всех обломков", - написал он.

По уточненным данным, жертв и пострадавших нет. Губернатор также сообщил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии полной готовности.