МВД: пользователям Telegram стали рассылать вирус под видом фотографии

Пользователям Telegram начали рассылать личные сообщения с прикрепленными файлами, которые могут содержать вирус. Об этом написали в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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В личные сообщения отправляют файлы с подписями, которые побуждают пользователей открыть их. На первый взгляд , документы выглядят и подписаны как изображения, но они имеют расширение APK. В ведомстве подчеркнули, что фотографии не могут иметь подобного расширения, в отличие от вредоносных программ, а также предупредили, что не стоит их скачивать ни в коем случае.

В августе куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова рассказала, что мошенники начали воровать аккаунты в Telegram с помощью отправки большого количества кодов на вход в мессенджер. По ее словам, после отправки кодов злоумышленники используют поддельный аккаунт Telegram Security Messenger. С его помощью они отправляют жертве ссылку, которая якобы позволит повысить безопасность аккаунта. Однако переходить по ним опасно, отметила куратор.