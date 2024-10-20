Ситуация с электричеством на Кубе осложняется проблемами с водоснабжением

Полное отключение электричества на Кубе привело к серьезным сбоям в водоснабжении, особенно в Гаване, где местные жители сталкиваются с перебоями в поставках воды и выходом из строя генераторов.

Ситуация с электричеством на Кубе усложняется проблемами с водоснабжением, сообщает ТАСС.

Из-за практически полного отключения электричества многие районы Гаваны остаются без воды.

Перебои с водоснабжением в столице отмечаются часто, но в последние дни ситуация значительно ухудшилась. Отсутствие электричества нарушает работу системы подачи воды.

На территории всей Кубы света практически нет, за исключением туристических зон, где в отелях использованы аварийные генераторы и солнечные панели.

Жители Гаваны отмечают, что дизельные генераторы выходят из строя, а на заправках образуются большие очереди из машин. Это затрудняет доступ к топливу, которое и без того в дефиците.

Власти Кубы предупредили о приближении тропического шторма «Оскар», который ожидается на востоке острова в ближайшие два дня. Ожидаются сильные ливни и ветер, что может усугубить текущие проблемы с инфраструктурой.

Полное отключение света произошло 18 октября из-за сбоя на основной теплоэлектростанции, и власти принимают меры для восстановления энергоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате поломки на кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране.

Российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей на фоне масштабного отключения электричества. Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.