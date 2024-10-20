Ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане

Ураган, который получил название «Оскар», сформировался в Атлантическом океане. Об этом в субботу, 19 октября, сообщил Национальный центр Соединенных Штатов по наблюдению за ураганами.

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По его информации, скорость порывов ветра в пределах этого урагана составляет 36 метров секунду. Он движется на запад со скоростью 19 километров в час.

Штормовых предупреждений в связи с этим не объявлялось.

Ураган «Милтон», как и другие тропические штормы, обрушившиеся на Штаты, может значительно повлиять на здоровье населения. Об этом написало издание ABC News.

С 1930 по 2015 год на Америку обрушилось около 500 крупных штормов, при которых погибли тысячи человек.

Ураган «Милтон» начал образовываться в США 6 октября в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, но не обошлось без погибших. Подробнее о том, как власти готовились к бедствию и разрушениям, каковы данные о последствиях и пострадавших, — в материале «Вечерней Москвы».