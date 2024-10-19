В Подмосковье мужчина выстрелил из пневматического пистолета в девушку

Молодой человек во время ссоры выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнюю девушку в подмосковном поселке совхоза Останкино, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"18 октября в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило сообщение о конфликте у одного из домов, расположенных на улице Дорожная поселка совхоза Останкино. <…> Установлено, что между несовершеннолетней 2008 года рождения и молодым человеком 2006 года рождения произошла ссора, в ходе которой последний произвел в ее сторону выстрел из предмета, схожего с оружием, при этом высказывая угрозы. Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, девушку опросили в присутствии законного представителя, а юношу доставили в территориальный отдел. У него изъят пневматический пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).