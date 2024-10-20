В сети опубликовали последнее сообщение бывшего вице-президента «ЮКОСа»

Последнее сообщение перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил своей сестре. Скриншот послания опубликовал «МК» в Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оно было отправлено в 15:12.

В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОСа

Тело Рогачева обнаружили 19 октября во дворе жилого дома в Протопоповском переулке, расположенном в Центральном округе столицы. По предварительным данным, он выпал из окна. Первым тело Рогачева увидел сотрудник Службы внешней разведки (СВР) Александр.

Михаил Рогачев занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС в 90-е годы. Позже он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ, а также заместителем гендиректора горно-металлургической компании «Норильский никель».