Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

В деревне Демидовка Тульской области загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС РФ обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем.

— Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Открытое горение было ликвидировано на 48 квадратах. В настоящее время на месте работают 15 специалистов и шесть единиц техники.

В квартире дома в Малом Васильевском переулке произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело 74-летней женщины. Причина пожара устанавливается. Об этом 18 октября рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Она добавила, что Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.