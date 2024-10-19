В Ижевске второй самолет не смог приземлиться из-за тумана

Аэропорт Ижевска не смог принять еще один борт из-за тумана, он ушел на запасной аэродром в Пермь, сообщил в Telegram-канале руководитель АО "Ижавиа" Александр Синельников.

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"Ситуация с туманом повторяется. Рейс 1292 Шереметьево - Ижевск 20:40 [19:40 мск] ушел на запасной [аэродром в] Пермь по метеоусловиям аэропорта Ижевск", - написал он.

Днем рейс ИЖ-502 Сочи - Ижевск ушел на запасной аэродром в Бегишево также по причине ограниченной видимости из-за тумана.

По прогнозу удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первую половину дня в субботу местами по республике ожидался туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Также в течение трех дней в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.