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В Курске трое детей играли в полярников и устроили пожар в квартире

В Курске трое детей спаслись из горящей квартиры, возгорание произошло во время игры с феном. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В Курске дети едва не сожгли квартиру, играя в полярников
© Газета.Ru

Трое детей трех, девяти и 11 лет остались дома одни, они решили поиграть в полярников. Несовершеннолетние забрались под одеяло и включили фен, во время работы прибор заискрил.

Испугавшись, дети побежали к соседям и сообщили о пожаре в квартире, те вызвали экстренные службы. К приезду огнеборцев в комнате горел диван и личные вещи, возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области четвероклассник умудрился сжечь дом и машину соседей, пока играл со спичками. Огонь успел уничтожить второй этаж и хозпостройку за считанные минуты. Перед тем, как устроить пожар, школьник вырвал цветы на соседской клумбе и испортил ореховое дерево. Однако родители вставали на защиту сына, сейчас с мальчиком беседуют правоохранители.

Происшествия
МЧС России
Курск