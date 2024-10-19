Вышедший из тюрьмы 35-летний российский рэпер Трикопюшон убит женой
35-летний челябинский рэпер, известный как Алексей Трикопюшон, умер на 36-м году жизни. В Металлургическом районе Челябинска задержана 34-летняя жена артиста - по подозрению в убийстве.
16 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанная ударила рэпера ножом в шею во время возникшей ссоры в подъезде жилого дома, сообщает KP.RU. Мужчина скончался на месте: убитым оказался уральский рэпер Трикопюшон.
Женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Рэпер Картрайт мог быть жив в момент расчленения
По информации профильных ресурсов, убитый был другом Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила жена. В частности, у исполнителей выходил совместный трек "Чудеса".
Трикопюшон не так давно освободился из мест лишения свободы. Подчеркнуто, что убитый "являлся знаковой фигурой андеграунд-рэпа".
Друзья и соратники смерть музыканта подтверждают в соцсети.