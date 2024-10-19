В Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские»

Лидер организованной преступной группировки (ОПГ) "Турбазовские" из Миасса (Челябинская область) Сергей Чащин скончался в ночь на субботу, 19 октября. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источник.

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"Причина смерти пока неясна, ему был 51 год", - сообщил источник.

Он отметил, что в исправительном центре у Чащина была довольно мягкая форма содержания, он иногда мог уезжать домой.

Чащина задержали в ноябре 2012 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ). В июле 2014 года он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств, покушение на третье, а также бандитизм и участие в преступном сообществе. В октябре 2013 года следствие предъявило обвинения в бандитизме и убийствах сити-менеджеру города Миасс Виктору Ардабьевскому. Региональное управление ФСБ сообщало, что задержанный причастен к организации двух убийств, совершенных по заказу ОПГ "Турбазовские" Эта группировка начала действовать в конце 1990-х годов, она занималась мошенничеством, убийствами по найму, вымогательством.