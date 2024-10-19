Украинский беспилотник врезался в нежилое здание в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пожара не допущено.

«При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб возгорания не допущено. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

На месте сейчас работают оперативные службы.

Минувшей ночью системы ПВО сбили над Россией 16 украинских беспилотников, 13 из них — над Брянской областью. Утром силы ПВО сбили ещё четыре дрона над этим регионом.