В Мурманске кондуктор троллейбуса избил ребенка

В Мурманске устанавливаются обстоятельства избиения школьника в общественном транспорте, на мальчика напал кондуктор. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

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Инцидент произошел 15 октября, по словам матери 11-летнего школьника, сын вошел в троллейбус N 10, оплатил проезд и сел на свободное место. Внезапно к нему подошел мужчина-кондуктор и ударил ребенка кулаком в голову.

"Он даже не разговаривал с кондуктором. Кондуктор — мужчина средних лет или молодой с бородкой. Мы написали заявление в полицию и жалобу в Электротранспорт", — рассказала мать пострадавшего.

Школьник госпитализирован, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК. Представители компании-перевозчика также заявили о проведении внутреннего расследования на предприятии.

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До этого сообщалось, что казанский кондуктор жестоко избил пассажира автобуса за отказ оплатить проезд. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.