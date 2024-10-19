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Фигурант дела Тимура Иванова попросил отпустить его из СИЗО и сослался на волонерство

Фигурант дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова, соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин попросил отпустить его из СИЗО, ссылаясь на волонтерство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Фигурант дела Тимура Иванова попросил отпустить его из СИЗО и сослался на волонерство
© Илья Питалев/РИА Новости

В них отмечается, что подозреваемый не скрывался и не препятствовал расследованию, он положительно характеризуется, занимается благотворительностью и имеет многочисленные благодарности и награды.

Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили из-за его особой сложности

«На основании изложенного [обвиняемый и адвокаты] просили в удовлетворении ходатайства следователя отказать и изменить меру пресечения на домашний арест», — говорится в материалах.

Ранее стало известно, что следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлили до 23 декабря из-за его особой сложности.

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