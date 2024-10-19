Понасенков* не смог добиться исключения из реестра иноагентов

Верховный суд России отказался рассматривать жалобу публициста Евгения Понасенкова*, который добивался исключения из реестра иностранных агентов, сообщили ТАСС в судебной инстанции.

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"Понасенкову Евгению Николаевичу* отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в сообщении.

Понасенкова признали иноагентом за получение зарубежных денег от АСТ

В 2022 году Понасенков* и созданное им ООО "Первый научный" были внесены в реестры иностранных агентов. Блогер подал иск в Замоскворецкий суд Москвы с требованием отменить это решение, он был отклонен. Аналогичное решение было принято в апелляции. Таким образом публицист прошел все судебные инстанции и не смог добиться исключения из реестра иностранных агентов.

*признан в РФ иностранным агентом.