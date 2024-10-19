СМИ: в Токио задержали мужчину, пытавшегося протаранить резиденцию премьера

Полиция задержала в Токио мужчину, бросившего несколько бутылок с зажигательной смесью перед штаб-квартирой правящей Либерально-демократической партии, а затем пытавшегося на автомобиле протаранить резиденцию премьер-министра. Об этом сообщил телеканал NHK.

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В общей сложности задержанный бросил пять или шесть коктейлей Молотова у входа в штаб-квартиру партии, одна из бутылок попала в полицейскую машину, но никто не пострадал. После этого подозреваемый скрылся с места преступления на машине, на которой попытался проехать на территорию резиденции главы правительства, однако был заблокирован забором. Он хотел бросить предмет, похожий на дымовую шашку, но был задержан.