Экс-министра природных ресурсов Забайкалья приговорили к семи годам колонии

Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии и лишил звания полковника бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова, признав его виновным в совершении четырех эпизодов мошенничества. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора.

"Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Некрасов взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

В качестве дополнительного наказания осужденному назначен штраф в размере 1 млн рублей, уточнили в суде. Кроме того, Некрасов приговором Бутырского суда лишен специального звания полковника и государственной награды - медали Суворова.

Он признал вину и полностью возместил ущерб.