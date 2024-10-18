Внезапно умерла начальница российской колонии, приказавшая обрить налысо женщин

Внезапно умерла начальница колонии № 10 в Приморье, которая приказала обрить налысо заключенных женщин с длинными волосами. До последнего момента она находилась на рабочем месте.

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О случившемся сообщает mk.ru.

По информации издания, смерть начальницы ИК была естественной. Однако все случилось абсолютно внезапно.

После смерти в колонии назначили нового начальника.

Член СПЧ Ева МЕркачева рассказала в своем Telegram-канале, что в сентябре 2023 года в колонии насильно обрили несколько десятков девушек. Утверждалось, будто это сделали под предлогом эпидемии педикулеза.

«Но никаких вшей ни у кого не нашли», - сообщила правозащитница.

По ее словам, умершая начальница была «немолодой, нервной, агрессивной и с короткими волосами». После случившегося в отношении начальницы возбудили уголовное дело. Ее отстранили от должности, но затем вернули.

Как пишет Меркачева, с новым начальником «ситуация в ИК улучшилась».

Ранее правозащитница рассказала сайту «Страсти», что региональное УФСИН подало на нее в суд после публикации «про одну колонию».