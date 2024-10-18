Украденную в РФ почти 30 лет назад виолончель XVII века нашли в Италии

Виолончель XVII века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в Россию.

Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

«На днях в итальянской Флоренции представители местных правоохранительных органов передали виолончель моим коллегам из НЦБ Интерпола МВД России», — рассказала Волк в Telegram-канале.

В сентябре президент Интерпола Ахмед Насер Аль-Раиси приехал в Россию, где встретился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.