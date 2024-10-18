В Турции загорелся отель с российскими туристами

В пятизвездочном отеле Imperial Sunland resort в городе Бельдиби в Турции произошел пожар, внутри оказались заблокированы российские туристы. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, туристы из РФ оказались заблокированы из-за пожара в номерах на пятом этаже. Они просят о помощи через окна.

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В настоящее время пожарные ломают забор, чтобы подъехать к отелю и приступить к тушению возгорания. Точное количество отдыхающих, находящихся внутри здания, пока неизвестно.