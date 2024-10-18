Певцу Шарлоту* продлили арест

Певцу Эдуарду Шарлоту* продлили арест до 24 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выступая в суде, он заявил, что доводы его защиты раз за разом не убеждают суд не продлевать меру пресечения.

«Пускай я не буду ничего говорить, я верю только в Иисуса Христа, остальное мне не интересно», — сказал музыкант.

Напомним, что после начала спецоперации Шарлот* уехал за границу и заявлял, что больше не считает себя гражданином РФ и поедет жить в Киев. Однако уже в середине ноября 2023 года он попросил у подписчиков денег на билет в Россию, а в декабре 2023 года его задержали по прилету в РФ.

В отношении него возбуждены два уголовных дела по ч. 4. ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием сети "Интернет"»), еще одно по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также по ч. 1 ст. 325 УК РФ («Повреждение официального документа»). Поводом стали его публикации в социальных сетях: на них он рвал и топтал георгиевскую ленту, оскорблял патриарха Кирилла, а также сжег российский паспорт. Позднее из-за давней публикации правоохранители возбудили еще одно дело — по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет»).

Музыкант признал свою вину, подчеркнув, что действовал неумышленно. В суде он говорил, что попал под влияние оппозиционно настроенных политиков и уверял, что готов исправиться и жертвовать половину прибыли от концертов, которые может проводить в России.

* внесен в России в перечень экстремистов и террористов