В Лобне строители раскопали братское захоронение советских воинов у мемориала «Звонница». Как утверждает Telegram-канал Baza, подрядчик неправильно понял фразу «прибрать за собой» после работ по благоустройству.

По данным Telegram-канала, в конце 2023 года городская администрация заключила с подрядчиком контракт на благоустройство парка, в котором расположен мемориал. Работы были завершены в конце лета.

Как утверждает Baza, экскаваторы начали раскапывать землю у мемориала после дня города. До «эксгумации» останков ситуация не дошла, отмечает Telegram-канал.

По информации неназванного источника Baza, в администрации города заявили, что возникло недопонимание и рабочие не должны были раскапывать прилегающую к мемориалу территорию. В местном фонде по охране памятников воинской славы заявили, что прокуратура начала проверку.

Братская могила «Звонница» появилась в Лобне в мае 2000 года. Там были перезахоронены останки советских солдат из безымянной могилы. Имена погибших, защищавших Лобненский рубеж, установить не удалось.