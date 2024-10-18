P.Diddy обвинили в изнасиловании девушки пультом от телевизора

Эшли Пархэм обвинила рэпера Шона Комбса больше известного как P.Diddy в изнасиловании пультом от телевизора за слова о том, что он может быть причастен к убийству музыканта Тупака Шакура. Об этом пишет TheWrap.

Ранее 120 человек обвинили P.Diddy в сексуальном насилии. Возраст жертв начинается от 9 и заканчивается 38 годами. Большинство из них заявили, что пострадали от действий музыканта во время его «белых» вечеринок, гостями которых в разное время были, в том числе и принц Гарри с женой и один из американских президентов Барак Обама. P.Diddy грозит пожизненное заключение.

Эшли Пархэм заявила, что изнасилование произошло в 2018 году, после того, как она заметила, что P.Diddy «имеет какое-то отношение к убийству рэпера Тупака Шакура».

«Перхэм утверждает, что в ту ночь ее накачали наркотиками и изнасиловали несколько мужчин. Она также рассказала, что Комбс удивлялся тому, что она ходит, потому что использовал «достаточно наркотиков, чтобы убить лошадь»», - отмечается в статье.

Сам рэпер изнасиловал ее пультом от телевизора, угрожал ей ножом и обещал сделать из ее лица «улыбку Глазго» (разрезать рот от уголков рта до ушей).

При этом девушка сообщила о нападении в три разных отделения полиции Калифорнии. Однако ее заявление не принимали.