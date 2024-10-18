Пропавшего рязанца нашли замурованным в курятнике

Следователи из Рязанской области нашли в подмосковном курятнике труп пропавшего без вести мужчины, сообщает газета «Рязанские ведомости» со ссылкой на главу местного управления СКР Владимира Никешкина. Злоумышленники зацементировали труп своей жертвы в пол хозяйственного помещения в доме, который на время арендовали.

[Хозяйка частного дома] положительно охарактеризовала арендаторов, мол, они даже пол в курятнике зацементировали. Но нас такая хозяйственность временных жильцов насторожила. Следователи-криминалисты применили специальное оборудование и выяснили, что из-под цемента исходит трупный запах, вскрыли пол, а там — тело пропавшего, — рассказал Никешкин.

Ранее в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой обнаружили в подвале многоэтажного дома. Задержанный рассказал на допросе, что задушил подругу почти полгода назад, когда она заявила, что хочет с ним расстаться. После убийства 31-летний мужчина завернул труп в одеяло, обмотал скотчем и ночью спустил в подвал. Позже при обыске у него дома обнаружили паспорт на имя убитой. Мужчина не стал отрицать, что документ принадлежит его бывшей сожительнице, но поначалу утверждал, что не знает, где владелица документа.