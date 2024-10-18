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Пропавшего рязанца нашли замурованным в курятнике

Следователи из Рязанской области нашли в подмосковном курятнике труп пропавшего без вести мужчины, сообщает газета «Рязанские ведомости» со ссылкой на главу местного управления СКР Владимира Никешкина. Злоумышленники зацементировали труп своей жертвы в пол хозяйственного помещения в доме, который на время арендовали.

Пропавшего рязанца нашли замурованным в курятнике
© РИА Новости

[Хозяйка частного дома] положительно охарактеризовала арендаторов, мол, они даже пол в курятнике зацементировали. Но нас такая хозяйственность временных жильцов насторожила. Следователи-криминалисты применили специальное оборудование и выяснили, что из-под цемента исходит трупный запах, вскрыли пол, а там — тело пропавшего, — рассказал Никешкин.

Ранее в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 24-летней девушки, тело которой обнаружили в подвале многоэтажного дома. Задержанный рассказал на допросе, что задушил подругу почти полгода назад, когда она заявила, что хочет с ним расстаться. После убийства 31-летний мужчина завернул труп в одеяло, обмотал скотчем и ночью спустил в подвал. Позже при обыске у него дома обнаружили паспорт на имя убитой. Мужчина не стал отрицать, что документ принадлежит его бывшей сожительнице, но поначалу утверждал, что не знает, где владелица документа.

Происшествия
Владимир Никешкин
Следственный комитет
Волгоград