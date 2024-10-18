Обвиняемого в гибели двух рабочих под Новосибирском арестовали

Искитимский районный суд Новосибирской области арестовал на два месяца 22-летнего Никиту Казакова, занимающего должность мастера карьера АО "Новосибирское карьероуправление". Он обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель двух рабочих, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, два работника производили работы по зачистке производственных корпусов, конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования. Когда конвейер запустился, одежда работников попала на ленту, их затянуло. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, возраст погибших 16 и 27 лет.