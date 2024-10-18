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В центре Луганска взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в центре Луганска, сообщает Telegram-канал «Инцидент Луганск». По информации авторов, инцидент произошел у ДК Строителей на Оборонной улице.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. По данным канала, Оборонная улица перекрыта в обе стороны. Официальной информации о случившемся пока нет.

Глава ДНР Денис Пушилин 17 октября сообщил, что один человек погиб и еще четверо пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую Народную Республику. По его информации, жертвой стал житель Горловки, который попал под удар дрона-камикадзе.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что житель поселка Октябрьский Белгородской области получил тяжелые ранения при атаке украинских БПЛА. Мужчина пострадал при сбросе взрывного снаряда на жилой дом.

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