Новое дело о хищениях в Минобороны: кто украл целый поселок под Балашихой?

СК РФ считает, что трое топ-менеджеров украли целый ведомственный поселок Минобороны РФ под Москвой. Как такое возможно, какой ущерб нанесли государству, что известно о деле?

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Что известно о новом деле о хищениях в Минобороны РФ

Следственный комитет России сообщил, что Главное военное следственное управление ведомства расследует уголовное дело о крупномасштабном хищении у Минобороны РФ. Следствие предполагает, что группа лиц смогла похитить у военного ведомства целый комплекс недвижимости.

Комплекс состоит из 15 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 244 миллионов рублей.

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Местонахождение и назначение похищенного комплекса недвижимости не называются. Известно, что он находится в подмосковной Балашихе.

Кого подозревают в хищениях, как им удалось

18 октября Хамовнический районный суд Москвы арестовал трех подозреваемых. По уголовному делу проходят бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» (СУ МР), принадлежащего Минобороны России, Алексей Асташкин и «гражданин Евгений Потапов».

«По данным следствия, в 2019–2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов при реализации процедуры банкротства СУ МР путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс в Балашихе. <...> [Фигурантов подозревают] в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — сообщает Следственный комитет.

По делу о мошенничестве фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

РИА Новости указывает, что ГУОВ специализируется на строительстве жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны России. Строительные управления ГУОВ находятся во всех военных округах страны. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы без объяснений прекратил производство по иску «Промсвязьбанка», который требовал взыскать с ГУОВ более 19,1 млрд рублей.

Место работы Евгения Потапова не раскрывается. Согласно данным Rusprofile, в Балашихе существует действующая компания ООО «Стройреконструкция+», гендиректором и учредителем которой значится Евгений Потапов.

РБК отмечает, что 2 октября суд назначил Асташкину и Грачеву условные сроки по другому делу — о хищении 238 млн руб. у СУ МР. Конкурсный управляющий вместе с топ-менеджером, по версии следствия, убедили руководство компании передать ее долги в размере 171 млн руб. «О/З Теплосети», контролируемой Асташкиным.

«Сумма сделки составила 25 млн руб., сразу после ее завершения „О/З Теплосеть“ подала в суд с требованием взыскать остаток долга с начислением пеней и штрафов. Иск был удовлетворен, компания присвоила 238 млн руб.», — констатирует издание.

Где находится украденный мошенниками комплекс Минобороны

Точное местоположение комплекса зданий, похищенных мошенниками у Минобороны РФ в ходе процедуры банкротства, не называется.

Согласно данным «Яндекс Карт», в Балашихе находится ряд объектов, принадлежащих военному ведомству, в том числе воинская часть ПВО, расположенная на территории Кучинского лесопарка.