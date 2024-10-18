В Канаде арестовали женщину, которая расправилась с тремя людьми. Об этом пишет FOX News.

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30-летнюю Сабрину Колдхар поймали в Берлингтоне, Онтарио. Это произошло после того, как полиция последовательно нашла три тела — 1, 2 и 3 октября. Первой полицейские обнаружили 60-летнюю женщину в ее же доме. На следующий день спасатели прибыли на вызов из-за драки в парке Джона Аллана на Ниагарском водопаде. На месте они нашли 47-летнего Лэнса Каннингема с тяжелыми травмами, парамедики не смогли его спасти. 3 октября на парковке в Гамильтоне, пригороде Торонто, обнаружили раненого 77-летнего Марио Билича, бывшего учителя. Билича доставили в больницу, но помочь ему не смогли, ножевые ранения оказались слишком серьезными.

Следователи смогли связать случившееся в Гамильтоне с дракой в парке Джона Аллена благодаря показаниям свидетелей. Они описали одну и ту же женщину. Позже стало ясно, что и в случае с 60-летней жертвой действовала та же преступница. Следователи заявили, что Каннингема и Билича подозреваемая выбрала случайным образом, но женщина из Торонто была ее знакомой. Полиция называет Колдхар маньячкой, поскольку ее нападения на мужчин произошли без всякого очевидного мотива.

Колдхар грозит длительный тюремный срок.

Ранее сообщалось, что в США женщину задержали после того, как у нее дома нашли останки матери. Она расчленила женщину и запекла части ее тела в духовке.