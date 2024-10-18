Задержанная за шпионаж призналась, что сама откликнулась на просьбу СБУ

Задержанная в Крыму за шпионаж 23-летняя жительница Херсонской области призналась, что сама откликнулась на просьбу в Telegram-канале сообщить о местах нахождения российских военных. Об этом она заявила в своих показаниях на видео ФСБ России.

По ее словам, в июне она вступила в Telegram-канал.

"Посоветовали друзья, что крутой Telegram-канал, в котором новости по Херсону и Херсонской области", - сказала она.

В ноябре там "появился пост с просьбой об информации по определенному квадрату, сектору - места дислокации, движение техники".

"Инициативно решила скинуть места нахождения российских военных, а именно жилые дома, школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это. После чего была задержана сотрудниками ФСБ", - рассказала задержанная.

В отношении задержанной гражданки Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Она заключена под стражу.