Один моряк с судна «Григорий Ловцов» находится в реанимации

Один пострадавший в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

«Оба с переохлаждением. Третий в удовлетворительном состоянии, направлен домой, рекомендовано амбулаторное наблюдение», - написал он в своем Telegram-канале.

Два члена экипажа погибли. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Сейчас на месте крушения проводится поисково-спасательная операция. Всего на борту судна находились семь человек.

Ранее губернатор Сахалинской области сообщил, что судно перевозило песок и щебень и перевернулось во время перегрузки. Это случилось около 14 часов по местному времени.