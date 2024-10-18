Генерал Попов ответил на обвинения в зависимости от ставок на спорт

Экспертиза не обнаружила зависимостей у бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, в том числе и от денежных ставок на спортивные мероприятия. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сам обвиняемый в Тамбовском гарнизонном военном суде после оглашения прокурором обвинительного заключения, а также его адвокат Сергей Буйновский.

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Напомним, что Попова арестовали 17 мая. По версии следствия, Попов причастен к хищению металлоконструкций, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Основным фигурантом стал генерал-лейтенант Олег Цоков, дело в отношении которого прекратили в связи со смертью.

В своей речи в начале процесса государственный обвинитель заявил, что Цоков, зная увлеченность Попова ставками, подкупив супругу генерала автомобилем и уговорив бизнесмена Сергея Моисеева, разработал преступный план. По версии следователей, пристрастие к ставкам у Попова стало причиной, по которым он якобы совершал хищения.

Бывший командующий во время общения с журналистами заявил, что еще до задержания и ареста он проходил экспертизу, в том числе и на вопрос наличия у него зависимости от ставок на спорт. Специалистам, по его словам, ничего обнаружить не удалось. Адвокат Буйновский назвал обвинения в отношении его подзащитного необоснованными и абсурдными. По его словам, они строятся «на домыслах, предположениях и фантазиях следователя».