Инженера Запорожской АЭС обвинили в покушении на полицейского

Инженер Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергей Потынг предстанет перед судом по делу о покушении на сотрудника правоохранительных органов по заказу украинской разведки. Об этом сообщила сегодня Генпрокуратура России.

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По данным следствия, в марте 2022 года Потынг, работая инженером цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС, вступил в террористическое сообщество, созданное представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сначала по заданию кураторов он собирал и отправлял сведения об автомобилях, имеющих доступ на территорию станции, их маршрутах и местах стоянки. А затем, в мае 2023 года, Потынг получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов.

«С этой целью он через тайник получил и перенес в свою квартиру взрывчатку, которую впоследствии заложил под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено сотрудниками правоохранительных органов, а Потынг задержан», - пояснили в прокуратуре.

32-летнему гражданину Украины предъявлены обвинения по статьям УК России: 205.4 (участие в террористическом сообществе), 205 (покушение на совершение террористического акта), 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсоне украинца, который через WhatsApp передавал Службе безопасности Украины данные о российских войсках для последующих артиллерийских ударов. В отношении 54-летнего гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье «шпионаж», он арестован.