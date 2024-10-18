Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что части взрывного устройства, обнаруженные на месте гибели военкора Владлена Татарского, помогли раскрыть дело о его убийстве. Об этом Бастрыкин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Бастрыкин отметил, что экспертиза частей взрывного устройства позволила установить способ, котором взрывчатку привели в действие. А по изъятым видеозаписям был восстановлен маршрут передвижения фигурантки дела.

40-летний Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в Петербурге в результате взрыва в кафе, еще несколько десятков человек пострадали. Татарский состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал.

«Здесь мое место, и это правильно» Тюрьма, ополчение, Донбасс. Чем запомнился погибший военкор Владлен Татарский?

Обвинение по делу о теракте предъявили 26-летней на тот момент Дарье Треповой* - девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное военкору, и подарила ему гипсовый бюст, в котором находилась взрывчатка. Российские следователи заявили, что за терактом стоят украинские спецслужбы.

По данным следствия, Трепова*, «разделяя оппозиционные взгляды» на спецоперацию, вошла в состав организованной группы, которая подготовила теракт. Целью теракта в СК назвали дестабилизацию органов власти РФ и «понуждение их к принятию решения о прекращении СВО».

Как заявила Трепова* в суде, украинские кураторы убедили ее, что в бюсте находились микрофон и трекер, а о взрывчатке она не знала. Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы.

* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.