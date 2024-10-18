Инженер Запорожской АЭС обвиняется в попытке теракта по заданию ГУР Украины

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение в отношении инженера Запорожской АЭС, который по заданию ГУР Украины намеревался ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов.

По версии следствия, в марте 2022 года 32-летний гражданин Украины Сергей Потынг, который работал инженером цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции, «вступил в состав террористического сообщества», созданного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Обвиняемый фотографировал автомобили, имеющие доступ на территорию ЗАЭС, маршруты их движения и места стоянки и передавал информацию через мессенджер украинскому куратору.

«В мае 2023 года он получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов... через тайник получил и перенёс в свою квартиру взрывчатку, которую впоследствии заложил под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

Правоохранители нашли и обезвредили взрывное устройство, Потынг был задержан.

Он заключён под стражу. Его дело направлено в Южный окружной военный суд.

В начале октября стало известно, что начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности ЗАЭС погиб в Энергодаре в результате подрыва неизвестными его автомобиля.