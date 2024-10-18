СК сообщил о погибших после опрокидывания судна на Сахалине

Двое из семи членов экипажа грузового судна, перевернувшегося на Сахалине, погибли. Об этом сообщили в Восточном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

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По данным СК, один моряк попал в больницу. Четверых членов экипажа все еще ищут.

В пятницу, 18 октября, на Сахалине при перегрузке щебня и песка перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Губернатор региона Валерий Лимаренко назвал предварительной причиной происшествия крен при перегрузке. Губернатор отмечал, что на месте работают два буксира и спасательное судно. К поискам также присоединились водолазы.