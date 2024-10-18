К месту крушения грузового судна на Сахалине подходит циклон

Циклон подходит на юг Сахалинской области, где в эти минуты терпит бедствие грузовое судно "Григорий Ловцов". Ночью там начнутся осадки, усилится ветер, сообщили ТАСС в областном УГМС.

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"Температура воды в районе Корсакова составляет порядка 12 градусов. В это место подходит циклон, ночью и днем 19 октября прогнозируются дожди, усиление ветра до 8-13 м/с", - сообщили в учреждении.

У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов", перевозившее щебень и песок.

Предварительно при перегрузке произошли крен и переворачивание судна. На борту находились семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна.

Грузовое судно "Григорий Ловцов" (порт приписки - Корсаков) терпит бедствие не впервые. В январе 2022 года его экипаж был эвакуирован вертолетом МЧС. Находясь в акватории Охотского моря, в 20 км от Шантарских островов, судно было зажато льдами, не смогло самостоятельно передвигаться. На борту находились восемь членов экипажа, они подали сигнал бедствия и запросили эвакуацию, их доставили в город Николаевск-на-Амуре. Покинутое людьми судно еще какое-то время дрейфовало в ледяном поле в западном-северо-западном направлении, рядом с нацпарком "Шантарские острова", что беспокоило защитников природы.