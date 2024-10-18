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На Сахалине нашли одного из пропавших при опрокидывании грузового судна моряков

Спасатели нашли одного из моряков, который пропал при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одного из пропавших при крушении судна "Григорий Ловцов" моряков нашли
© Дальневосточная транспортная прокуратура

По данным канала, найденный моряк жив. Он отказался от медицинской помощи.

В настоящее время продолжаются поиски троих оставшихся членов экипажа, отметили авторы материала.

О происшествии утром 18 октября сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, инцидент произошел в порту Корсаков. По предварительной информации, судно было перегружено, в результате чего оно накренилось и перевернулось. На борту «Григория Ловцова» было семь членов экипажа.

По факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. На место инцидента выехал сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев.

Происшествия
Дмитрий Лосев
Валерий Лимаренко