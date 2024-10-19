К месту ЧП с судном "Григорий Ловцов" вылетел вертолет Ми-8 со спасателями

Вертолет Ми-8 с тремя спасателями вылетел в район Корсаковского порта, где ранее перевернулось грузовое судно "Григорий Ловцов". Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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"Ситуация с грузовым судном "Григорий Ловцов" остается на постоянном контроле. В район Корсаковского порта вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями для проведения авиационно-спасательных работ. Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего", - написал глава региона.

Один моряк с судна «Григорий Ловцов» находится в реанимации

Он добавил, что ситуация со спасенными моряками остается такой же, как накануне: состояние одного пациента остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации, второй из трех пациентов выписан из стационара.

Как рассказали ТАСС в Ространснадзоре, 18 октября в 05:37 мск в Охотском море в двух милях от порта Корсаков был получен сигнал бедствия с судна "Григорий Ловцов". Судно с грузом строительных материалов (щебня) и грузовым автомобилем перевернулось. По данным ведомства, на борту судна находились 8 человек (7 человек экипажа и 1 водитель автомобиля). Троих человек удалось спасти, еще двое погибли, судьба остальных пока неизвестна.