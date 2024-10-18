По факту опрокидывания судна в порту Корсаков начали проверку

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Транспортные прокуроры начали проверку по факту опрокидывания грузового судна в порту Корсаков на Сахалине. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с грузовым судном "Григорий Ловцов". <...> Сахалинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия", - проинформировали в прокуратуре.

На место выехал сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев. Проводится спасательная операция.

Инцидент произошел около 13:00 (05:00 мск) при выходе из порта. Как сообщил ранее глава региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале, судно перевернулось при перегрузке песка и щебня. На борту находились семь членов экипажа. Троих удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна.