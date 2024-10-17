СК завершил расследование уголовного дела блогера Битмамы

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, обвиняемой в четырех эпизодах особо крупного мошенничества. Как говорится в материалах дела, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, блогеру вменяется более 2,2 млрд рублей ущерба, причиненного ей четверым потерпевшим.

© Соцсети

"Следственным органом закончено расследование уголовного дела в отношении Федякиной Валерии Сергеевны, которая совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В окончательной редакции ей предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодов мошенничества, а по делу потерпевшими признаны соответственно четыре человека", - говорится в документах.

В материалах уголовного дела также сказано, что общий ущерб по делу составляет более 2,2 млрд рублей в различной валюте, в том числе криптовалюте.

"Вину в инкриминируемых блогеру преступлениях не признала", - отмечается в документах.

Битмама осталась за решеткой

Потерпевшие, обвиняемая и ее защита приступили к ознакомлению с материалами дела.